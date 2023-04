Reggina, svolta aspettando la giustizia sportiva

TORINO - Il 17 aprile può essere una data chiave per le sorti della Reggina: al Tribunale Federale Nazionale, in videoconferenza, si tiene l’udienza dopo il deferimento per il mancato versamento a febbraio dei contributi Irpef, la sentenza potrebbe arrivare già entro la giornata. Da più parti si prevede un -4 in classifica ma la partita è molto aperta, c’è da capire se e da quale grado di giudizio la giustizia sportiva prenderà atto del fatto che la Reggina non ha onorato la scadenza perché i pagamenti vengono bloccati da Tribunale di Reggio Calabria, dove un commissario ad hoc stabilisce cosa la Reggina può pagare e cosa no. Resta il fatto che, mentre il Coni, con documenti ufficiali, consiglia alle società sportive l’utilizzo della legge dello Stato che sta usando la Reggina su chi eredita debiti, la Figc non ha ancora recepito tale legge, a meno che lo faccia attraverso la giustizia sportiva e ne prenda atto con le sue decisioni. In caso di penalità però, dopo l’Appello la Reggina andrebbe proprio al Coni, cioè la cassazione della giustizia sportiva che sull’argomento potrebbe mostrare una certa sensibilità, viste le sue posizioni sulla legge. Ma intanto mentre è tutto da capire quel che succederà fuori dal campo, dentro di esso la Reggina sembra aver superato il momento no che l’aveva portata a raccogliere 9 sconfitte nel girone di ritorno, cioè dall’inizio del 2023. Prima la vittoria nel recupero di Perugia, poi il successo di Pasquetta in casa col Venezia, sei punti che tengono ben in sella Inzaghi che ora è quinto e sta mettendo radici in zona playoff. Sabato poi, il calendario offre un’occasione ghiotta. La Reggina sarà di scena a Benevento, piazza che Inzaghi portò in Serie A nel 2020 a suon di record. Ma stavolta si giocherà in casa dell’ultima in classifica, appena passata sotto la guida di Agostinelli, quarto allenatore stagionale dopo Caserta, Cannavaro e Stellone. I campani si giocheranno le residue speranze di acciuffare almeno i playout e saranno una squadra che giocherà con la forza della disperazione. Ma se la Reggina fa bottino pieno, com’è nelle sue possibilità, potrebbe quasi staccare il biglietto per i playoff. Sempre che dalla giustizia sportiva in seguito arrivino buone nuove e non mazzate. Anche se la vicenda, coi possibili gradi di giudizio, potrebbe tenere congelata la classifica della B e soprattutto dei playoff in attesa che si arrivi al verdetto definitivo e si sa che la giustizia sportiva ha i suoi tempi, l’udienza di lunedì arriva a oltre due mesi dai fatti contestati.