Reggina-Brescia, conferenza Inzaghi: dalla penalizzazione a Milan-Inter

“Sono contento per il Milan e molto contento per Simone che con l 'Inter ha conquistato la possibilità di sfidarlo in semifinale di Champions League . Sta facendo bene e, ciò nonostante, lo stanno massacrando". Così Filippo Inzaghi alla vigilia di Reggina-Brescia .

Reggina-Brescia, Inzaghi: "Sono certo che la penalizzazione verrà annullata"

La sfida da ex contro le rondinelle ultime in classifica è alle porte, ma Filippo Inzaghi non può fare a meno di commentare le pagine storiche scritte in settimana da un club che è nel suo cuore così come, ovviamente, il suo amato fratello. Tornando a guardare in casa propria l'allenatore ha nessuna voglia di arrendersi all'amarezza per i 3 punti di penalizzazione inflitti agli amaranto che, dopo tre risultati utili consecutivi, si ritrovano in lotta per difendere la qualificazione ai playoff: “Per noi i punti sono 49. La società ci ha rassicurato, ma anche io ho letto le carte. Siamo nel giusto e sono sicuro che ce li restituiranno".