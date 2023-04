Reggina, presentato un piano per la ristrutturazione del debito

La Reggina ha presentato un nuovo piano per la ristrutturazione del debito, reso noto tramite una nota ufficiale. L'udienza per il deferimento in merito alle scadenze relative al 16 marzo 2023, che si è andata add aggiungere alla penalizzazione di 3 punti per il mancato pagamento di ritenute Irpef e stipendi, è fissata per l'11 maggio. La società vuole farsi trovare pronta per dimostrare la propria correttezza.