Reggina: processo anticipato al 4 maggio

TORINO - Dall'11 al 4 maggio, una settimana di tempo tagliata. Il processo di 1° grado per il secondo deferimento alla Reggina (che dal primo è già stata penalizzata con un -3 in classifica) andrà in scena in anticipo, si discuterà dei mancati pagamenti della scadenza federale di marzo. Il tweet del club di Saladini e Cardona. "La #Reggina esprime soddisfazione per l'avvenuto accoglimento, in via autonoma, della propria istanza da parte del Tribunale Federale Nazionale, con anticipazione dell'udienza al 4 maggio 2023.". Ma dalla Figc trapela che il taglio dei tempi sarebbe dovuto alla rinuncia di un atteggiamento dilatorio da parte della difesa del club amaranto. Atteggiamento, si fa notare, che era stato utilizzato in occasione del primo deferimento.