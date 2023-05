Inzaghi: "Grande Reggina, ma onore al Sudtirol". E sul futuro...

Cocente delusione per la Reggina , che viene eliminata al primo turno playoff. Gli amaranto, nonostante una gara a lunghi tratti dominata e con diverse chance da gol, si arrendono al cospetto del Sudtirol grazie ad un gol di Casiraghi a pochi secondi dal novantesimo minuto. Per la squadra di Filippo Inzaghi , dunque, niente semifinale, alla quale approdano invece gli altoatesini che sfideranno così il Bari.

Inzaghi dopo Sudtirol-Reggina

Questa l'analisi del tecnico della Reggina dopo il ko del Druso ai microfoni di Sky Sport: "Non abbiamo rimpianti, avremmo meritato di arrivare in finale e questo è un grande rammarico: purtroppo alla prima conclusione subita abbiamo preso gol, cosa che ci è capitata abbastanza frequentemente nell'ultimo periodo. Ad ogni modo, onore al Sudtirol. I miei ragazzi hanno giocato la partita che volevo, ora ripartiremo ancora più forti. Futuro? Ho ancora un contratto in essere, mi incontrerò con la società e valuteremo il da farsi, il progetto, le idee. Questa stagione è stato incredibile, mi ha fatto crescere e penso sia stata un'annata positiva". Infine un commento sulla finale di Champions che attende suo fratelli Simone e l'Inter: "Ho sempre detto cosa pensa di lui, anche quando arrivavano critiche. Oltre ad essere un grande allenatore è una persona seria, ciò che ha se lo è meritato".