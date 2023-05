Inzaghi e la Reggina sono più vicini nonostante il ko playoff

Paradossalmente, l’uscita della Reggina (a testa alta) dai playoff, rafforza la posizione di Pippo Inzaghi sulla panchina dei calabresi. Gli amaranto, venerdì sera al Druso di Bolzano, hanno fatto un’ottima partita e sono stati puniti da un episodio sfortunato all’89’ (il gol di Casiraghi con la devizione decisiva di Loiacono) che ha premiato oltremisura il Sudtirol. E a fine gara, Inzaghi è parso piuttosto diplomatico sul suo futuro in amaranto, parole che il club ha apprezzato e ben diverse da quelle pronunciate sul finale di campionato in cui Pippo lasciava aperto uno spiraglio per un futuro lontano da Reggio Calabria e che avevano dato la stura ad una ridda di voci: da allora quasi ogni giorno Inzaghi è stato associato a un club diverso. Però, non va dimenticato che Pippo alla Reggina percepisce un ingaggio che pochi club di B possono permettersi: un anno fa ha firmato un triennale da un milione netto e complessivo, più i soldi che vanno al suo staff, non dei più asciutti. Dunque, fra le tante squadre che in teoria lo vorrebbero, solo i turchi del Karagumruk - che si sono appena separati da Andrea Pirlo - potrebbero permettersi di offrire di più, e di molto. Ma anche se in Turchia danno per certo il suo arrivo, chi sta vicino a Inzaghi assicura che il tecnico della Reggina non prende in considerazione l’ipotesi di trasferirsi all’estero: con una famiglia formata da poco e con due figli piccoli, è un’opzione che tende a scartare.