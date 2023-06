Reggina, il comunicato in risposta al ministro Abodi

In serata è arrivata la replica della società calabrese attraverso un comunicato ufficiale volto a difendere le ragioni del club e a respingere le sottolineature dell'ex presidente della Lega B.

Reggina, l'affondo di Abodi

Abodi aveva commentato: "La Reggina ha utilizzato una norma dello Stato, peccato non sia rispondente alle norme dell’ordinamento sportivo. Non è un caso che qualcuno sia andato in Lega Pro o non si sia qualificato per i playoff pur avendo pagato tutto e tutti, non comprando dei giocatori, mentre la Reggina ha fatto acquisti e grazie a questo pronunciamento se la cava con il 5 per cento di debiti fiscali. Siamo fuori dal perimetro dell’equa competizione".