Reggina esclusa dalla Serie B: le motivazioni

TORINO - La Reggina è fuori, adesso sono uscite le motivazioni del Tar. In sintesi: Lecco riammesso in Serie B perché per i giudici è sufficente che il club bluceleste abbia risolto la questione campo in un lasso di tempo che va dal 18 al 23 giugno (dunque oltre la data perentoria del 20). La Reggina invece è stata esclusa per non aver giustificato con un impedimento effettivo il mancato pagamento dei debiti tributari entro la scadenza del 20. Ora potranno partire i ricorsi al Consglio di Stato: la data del 29 agosto può essere anticipata.