Sottil-Salernitana, ufficiale la separazione: il possibile successore

Salernitana, ufficiale la separazione con Sottil

Di seguito la nota ufficiale con cui la Salernitana ha ufficializzato la separazione con Andrea Sottil: "L’U.S. Salernitana 1919 e il tecnico Andrea Sottil rendono noto di aver deciso, di comune accordo, di non proseguire il percorso lavorativo intrapreso insieme. La Società ringrazia il tecnico per la disponibilità dimostrata e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera". Al contrario è rimasto il direttore sportivo Petrachi che è già al lavoro per trovare il sostituto e secondo Sky il preferito potrebbe essere Gaetano Fontana, attuale allenatore del Latina.