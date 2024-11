Dallo scudetto con la Juve all'esonero in Serie B: il comunicato ufficiale

Per la Salernitana è rivoluzione sulla panchina: Giovanni Martusciello è stato esonerato. Fatale l'ultima sconfitta interna contro il Bari per 2-0. Sono solo 13 i punti guadagnati dall'inizio del campionato, che ha relegato i granata al 17esimo posto in classifica. Nella giornata di ieri, l'Amministratore Delegato della squadra campana Maurizio Milan aveva espresso tutta la delusione del patron Iervolino: "Veniamo da una stagione negativa, oggi il quadro è sotto gli occhi di tutti. Domani mattina prenderemo decisioni, per fortuna il gruppo è compatto e l'attaccamento non si discute. Iervolino è deluso, si aspettava di più". Quella dell'ormai ex allenatore dei salernitani è una parabola che lo aveva visto in rampa di lancio dopo lo scudetto vinto alla Juventus da vice di Maurizio Sarri. A quella sono seguite le buone esperienze alla guida dell'Empoli e quella ad interim alla Lazio. Oggi arriva il punto più basso della sua carriera da tecnico.