Salernitana, Cerri non sta più nella pelle. La Cremonese non molla Gytkjaer

Prosegue la rivoluzione del Sudtirol dopo un deludente girone d’andata. La prima ufficialità è stata quella del difensore albanese Veseli , ieri quelle dei centrocampisti Niklas Pyyhtiä e Luca Belardinelli , in prestito da Bologna ed Empoli. In Alto Adige arriva anche dal Catania il portiere lituano Marius Adamonis . Per l’attacco piace sempre Ettore Gliozzi del Modena, ma adesso c’è battere la concorrenza di Salernitana e Cesena, due piazze che il giocatore preferirebbe. Ufficiale anche il passaggio del jolly di centrocampo Simone Giordano dalla Sampdoria al Mantova. I virgiliani cercano adesso una punta, con il Brescia c’è stato un sondaggio per Flavio Bianchi, che piace anche in Serie C al Pescara. Dalla corte di Possanzini può partire Mattia Aramu , in prestito dal Genoa, ricollocabile in Serie B.

Cerri a Salerno

Alla Salernitana è arrivato l’attaccante Alberto Cerri, in prestito senza condizioni dal Como dove era fuori dal progetto tecnico, che si è detto subito “felicissimo e già pronto se serve per giocare domenica” nello scontro con la capolista Sassuolo all’Arechi. I granata campani vorrebbero riuscire a farsi dare proprio dalla prossima avversaria il centrocampista Fabrizio Caligara, per il quale si è fatto sotto anche lo Spezia, ma il Sassuolo non pare intenzionato a rinforzare una diretta concorrente per la promozione diretta. Vicinissimi alla Salernitana l’attaccante Antonio Raimondo, che andrebbe a formare la nuova coppia offensiva con Cerri e il centrocampista Stefano Girelli della Sampdoria

Gli obiettivi delle altre di B

Sul terzino Antonio Candela, che in un primo tempo sembrava ad un passo dalla Cremonese e poi al Sassuolo, si è inserito fortemente il Pisa, che cerca un sostituito per Pietro Beruatto passato alla Sampdoria. Il Cesena ha chiesto il centrocampista Zan Majer alla Cremonese, che prosegue nel lavoro (complesso) per arrivare all’attaccante Christian Gytkiaer (Venezia). Il Cittadella ha fatto un tentativo per al punta esterna del Catanzaro Enrico Brignola ed è in attesa di una risposta a breve. Sempre concentrato sull’attaccante del Genoa Gaston Pereira, il Bari per il centrocampo guarda a Leonardo Benedetti della Sampdoria (in Puglia già due stagioni fa) e a Tommaso Milanese della Cremonese. Sempre più indizi portano alla permanenza di Matteo Brunori a Palermo. Il diesse Carlo Osti, nel giorno della sua presentazione, ha svelato: «Ho avuto con Brunori una chiacchierata sincera, gli ho chiesto di riappropriarsi del suo ruolo di capitano». Allo Spezia fa ritorno Leandro Chichizola: contratto di sei mesi e opzione di rinnovo per il portiere che lascia il Parma. Giornata di cessioni per la Carrarese: l’attaccante Giuseppe Panico passa in prestito all’Avellino mentre il difensore Hjortur Hermansson va ai greci del Volos Neos Podosfairikos Syllogos (terz’ultimi nel massimo campionato) a titolo definitivo.