Samp: Grosso temporeggia, piace Baroni ma il Verona...Tognozzi dalla Juve?

Fabio Grosso ha 48 ore di tempo per dare una risposta definitiva alla Sampdoria. L’allenatore romano - reduce dal campionato di B vinto col Frosinone - resta in pole per la prima panchina blucerchiata del nuovo corso Radrizzani/Manfredi ma non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi sulla volontà o meno di accettare l’incarico. Forse Grosso ha preso tempo in attesa di capire cosa sarebbe successo in altre piazze a cui è stato accostato ma - visto che il Marsiglia sta per ufficializzare Marcelino mentre il Parma ripartirà da Pecchia - in questo momento non sembra avere alternative particolarmente calde.

Grosso dunque resta in prima fila per la panchina della Sampdoria ma non è l’unico candidato. Gli altri due nomi da non scartare sono Marco Baroni - che tuttavia non ha nascosto anche alla stessa Samp di essere in lizza per il Verona e dunque per una permanenza in A dopo la salvezza col Lecce - e Francesco Farioli, giovane allenatore prodigio (34 anni) che negli ultimi anni ha lavorato in Turchia. Il nome di Farioli è però il meno caldo di tutti visto che la nuova Sampdoria sembra voler puntare su un profilo che già conosce il campionato di B e con maggiore esperienza: da qui dunque il corteggiamento soprattutto su Grosso, con Baroni in seconda fila.