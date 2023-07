Mercato Samp: per Pirlo un ex Juve e un talento italiano del Psg!

H amza Rafia è uno dei primi obiettivi di mercato della nuova Sampdoria . Il centrocampista tunisino del Pescara - 24 anni - è un ex giocatore della Juventus Under 23 ed è apprezzato sia dal tecnico Pirlo sia dal direttore tecnico doriano Legrottaglie che ha lavorato sino a tre anni fa col club abruzzese.

Il giocatore è valutato 4 milioni dal Pescara. Altri nomi accostati ai blucerchiati sono quelli di Cher Ndour (2004, padre senegalese e madre bresciana), centrocampista della nazionale azzurra Under 19 che si è svincolato dal Benfica per legarsi al Psg (potrebbe arrivare in prestito se accetterà di scendere in Serie B), in gol l'altro ieri con l'Under 19 agli Europei di Malta. Restano vive le idee Borini e Soriano (che piace anche alla Salernitana). Possibile approdo in blucerchiato di Andrea Mancini (figlio del ct azzurro) nello scouting.

Palermo e Cosenza scatenate sul mercato

Il Palermo ha fatto sostenere le visite mediche a Mancuso e ha trovato l'accordo con il portiere Desplanches, non c'è però ancora quello con il Vicenza che chiede 3 milioni di euro per il cartellino del portiere della Nazionale azzurra Under 20. Ai rosanero piace l'esterno Di Chiara, che potrebbe liberarsi a zero dalla Reggina se i calabresi non venissero iscritti alla prossima serie B. Cosenza scatenato: vuole i centrocampisti Lisi (Perugia), Acampora (Benevento) e Ionita (Pisa) e l'attaccante La Mantia (Spal).

Il Sudtirol ha chiesto al Cosenza il difensore Venturi, eroe nel playout con il Brescia avendo segnato al 94' il gol che ha salvato i calabresi e condannato sul campo le Rondinelle, che Pierpaolo Bisoli ha già avuto modo di allenare nella sua esperienza in rossoblù. In uscita dai calabresi della Sila anche l'attacante Pandolfi, che piace sia al Cittadella che al Catanzaro dove è in arrivo un tris di giovani molto promettenti: il difensore greco della Primavera della Roma Dimitrios Keramitsis (2004), l'esterno destro Andrea Oliveri (2003) dall'Atalanta e il difensore bulgaro Dimo Krastev (classe 2003) dalla Fiorentina, tutti con la formula del prestito.