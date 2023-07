Quagliarella-Sampdoria, è addio: tweet da brividi

TORINO - Le strade di Fabio Quagliarella e la Sampdoria si separano, ora è ufficiale. Dopo 293 presenze e 106 gol in maglia blucerchiata, il bomber e capitano doriano lascia Genova ad oltre 40 anni decidendo di non rinnovare il contratto scaduto lo scorso 30 giugno. Il numero 27 non rientra nei piani del nuovo corso societario e non sarà parte della rosa a disposizione di Andrea Pirlo per cercare la risalita dalla B verso il massimo campionato.