Quagliarella, il commovente messaggio social per i tifosi della Sampdoria

Quagliarella lascia la Doria dopo sette anni. Nel 2016 si era trasferto a Genova salutando il Torino. Memorabile in particolare la stagione 2018/2019 in Serie A: in 37 partite realizzò 26 gol e offrì 8 assist.

Quagliarella su Instagram: il messaggio per i tifosi blucerchiati

Questo il messaggio di addio di Quagliarella: "A volte anche le cose più belle finiscono, purtroppo siamo arrivati all’ultimo capitolo di questa lunga storia d’amore tra me e voi. Sapete che mi sarebbe piaciuto provare a riportare la Samp sul palcoscenico che merita, ma il legame che c’è con voi non finirà certo oggi".