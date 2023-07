Sampdoria, Borini ritrova Pirlo: "Quando mi ha chiamato, ho detto subito sì"

"Alla categoria non ho pensato perché la Sampdoria non è un club da Serie B". Fabio Borini è uno dei volti nuovi della Sampdoria. L'attaccante, insieme a Ricci, è stato uno dei primi acquisti della nuova proprietà consegnato a mister Pirlo, che lo ha voluto fortemente. "Quando mi ha chiamato per chiedermi di seguirlo in questa nuova avventura non ho avuto dubbi - rivela l'attaccante, già con il tecnico in Turchia al Fatih Karagumruk -. La società è fresca, ci sono fondamenta per costruire e c'è una storia da rinverdire".