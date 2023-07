La nuova, vecchia Samp: la formula individuata da Pirlo

Genova - La Sampdoria è nuova ma i suoi protagonisti sono volti noti. Due assist di Verre e due gol di Gabbadini aprono la cinquina che i blucerchiati a Livigno rifilano al Rapperswil Jona, squadra di serie C svizzera. Due giocatori che hanno parecchi estimatori sul mercato ma che per il momento si rivelano importanti per la squadra di Pirlo.

Manolo Gabbiadini - che piace a Cagliari, Bologna e Monza - gioca al centro del tridente nel 4-3-3 voluto dal mister bresciano (al suo fianco Mehdi Pascal Marcel Leris e Lorenzo Di Stefano) e trova un paio di diagonali vincenti. Valerio Verre serve due palloni perfetti in profondità al compagno, che ringrazia e segna: anche il centrocampista si sta guardando attorno (il Palermo lo rivorrebbe dopo il prestito della scorsa stagione) ma nel frattempo si gioca le sue chanches in blucerchiato. Forse la sgambata di ieri ha dato qualche certezza in più a Pirlo che oltre a un progetto suggestivo fondato sui giovani (ieri è arrivato a Livigno anche Stefano Girelli, centrocampista classe 2001 svincolatosi dal Lecco, contratto sino al 2027) potrebbe decidere di affidarsi a qualche elemento di maggiore esperienza. E però nel pomeriggio valtellinese c’è spazio in effetti anche per diversi volti nuovi, o meglio per tanti ragazzi di ritorno dai rispettivi prestiti che avranno occasione di mettersi in mostra nel campionato alle porte.

Sampdoria, i volti nuovi

Simone Giordano, terzino sinistro di 21 anni ex Ascoli, segna il 3-0, poi il poker e il pokerissimo vengono serviti da un ispiratissimo Marco Delle Monache (2005, attaccante esterno ex Pescara) e quindi da Leonardo Benedetti, centrocampista ex del Bari che, pur avendo solamente 23 anni, si può considerare già alla stregua di un mezzo veterano. Di sicuro il cantiere resta più che mai aperto, e lo si capisce anche da alcune scelte forzate (Nicola Murru e Bartosz Bereszynski centrali di difesa) da parte dello stesso Pirlo. Aspettando il pieno recupero di Matteo Ricci, c’è spazio tra i neoacquisti anche per Fabio Borini, un giocatore che è considerato assai importante nel nuovo scacchiere del club genovese. Tutto questo sotto gli occhi di Matteo Manfredi, il socio di Andrea Radrizzani che - salito per la prima volta a Livigno - ha stabilito un contatto diretto con la squadra. Sul fronte mercato in entrata il nome caldo - oltre a Maistro della Spal - è quello di Zan Majer, centrocampista sloveno di 30 anni della Reggina, per cui i blucerchiati stanno superando la concorrenza del Parma. Sul fronte societario - aspettando martedì l’esito del ricorso dell’ex presidente Massimo Ferrero al Tribunale delle Imprese che punta a impedire futuri aumenti di capitale all’attuale proprietà - si aprono dubbi sull’iscrizione al prossimo campionato di serie A per la Sampdoria femminile per una questione di costi di gestione. Avanti tutta con la campagna abbonamenti in prelazione nella gradinata Sud, il cuore della passione per i blucerchiati: dopo una settimana già 7800 le tessere vendute su un totale di 9191 posti. Si viaggia dunque verso il sold out, il tutto esaurito.