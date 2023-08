Sampdoria, Radrizzani e Manfredi esultano: respinto il ricorso di Ferrero

Una buona notizia per i nuovi proprietari della Sampdoria Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi: il giudice del tribunale di Genova Paolo Gibelli ha rigettato il ricorso dell'ex patron blucerchiato Massimo Ferrero che era stato presentato d'urgenza ex art.700 del codice di procedura civile per ottenere la misura cautelare dell'inibizione ai futuri aumenti di capitale da parte di Radrizzani e Manfredi, operazione che permette alla coppia di diventare i soci di maggioranza del club blucerchiato.

Lo scorso 25 luglio c'era stata l'udienza in Tribunale a Genova con l'avvocato di Ferrero, Pieremilio Sammarco, che aveva chiesto al giudice di bloccare nuovi aumenti di capitale che avrebbero diluito le quote azionarie di Ferrero che attualmente ha il 49% della società. Adesso la Ssh Holding che è dell'imprenditore romano avrà 15 giorni di tempo per presentare eventualmente ricorso.

Aumento di capitale per la Sampdoria

Radrizzani e Manfredi durante l'assemblea degli azionisti del 13 giugno scorso erano riusciti a sottoscrivere l'aumento di capitale per salvare il club dal fallimento dopo aver acquistato quote da un piccolo azionista. Dalla Sampdoria filtra soddisfazione "per un grande successo della nuova proprietà e dei suoi legali". E adesso Radrizzani e Manfredi, che nel pomeriggio saranno impegnati nel Cda con la nomina di due uomini di fiducia che affiancheranno Marco Lanna e Alberto Bosco, potranno procedere all'aumento di capitale come previsto dal piano di ristrutturazione che prevede anche accordi con i creditori.