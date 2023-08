La Samp e l'ombra della Reggina

b- Non tira una bella aria per la Sampdoria in B. Le altre squadre della categoria la guardano con sospetto: sarà la nuova Reggina? È la domanda che serpeggia da un mese in Lega B, venuta a galla anche durante l’ultima Assemblea dei club. Poi, il fatto che la Samp faccia ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per non versare agli altri club il 10% del “paracadute” che le tocca da retrocessa dalla A (25 milioni, di cui in parte già utilizzato per iscriversi alla B), ha messo ancora più in allarme le altre società. Va ricordato che in B, a differenza della A, la torta da spartirsi dei diritti tv viene divisa in parti uguali. Dunque, se un club ottiene un consistente introito in più, la filosofia è quella di ripartire, seppur in minima parte, quella cifra fra tutte le partecipanti della B. E considerato che il paracadute tocca anche a Cremonese e Spezia, gli altri 17 club alla fine incasserebbero un discreto gruzzoletto dalle tre retrocesse dalla A, può uscirci per ognuna l’acquisto di un calciatore di categoria.