Sampdoria, altro ex Juve con Pirlo: riconoscete il nuovo team manager?

La Sampdoria ha un nuovo team manager: si tratta di Lorenzo Ariaudo , ex difensore di Juventus , Cagliari, Sassuolo e Frosinone. Dopo Pirlo , nuovo tecnico, Legrottaglie , direttore tecnico, e Bertelli , preparatore atletico, ecco un altro ex bianconero approdare nella nuova società blucerchiata.

L'ex giocatore, che viene da una stagione passata nel Novara, prende il posto di Alberto Marangon. L'annuncio è stato dato direttamente salla Sampdoria con un comunicato ufficiale: "L’U.C. Sampdoria comunica che da oggi Lorenzo Ariaudo acquisisce l’incarico di team manager della prima squadra. La società desidera nel contempo ringraziare Alberto Marangon per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni, augurandogli le migliori fortune umane e lavorative".

Ariaudo, i numeri in bianconero

Il nuovo team manager della Sampdoria nasce calcisticamente nella Juventus, prima di passare nel 2010 al Cagliari. In bianconero fa tutta la trafila dei settori giovanili, dai Pulcini alla Primavera. Nella stagione 2005/06 vince il campionato Allievi per poi essere aggregato nel 2008 in prima squadra. Sono solo 3 le apparizioni con la maglia della Juventus, tra cui una in Champions League contro l'Artmedia Bratislava. Prima di passare al Cagliari, vince con la Primavera bianconera il torneo di Viareggio nel 2009.