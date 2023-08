Pirlo senza Borini in attesa di rinforzi: la Samp al debutto col Sudtirol

Tegola Borini per la Sampdoria. L'attaccante ex Milan e Roma - forse in assoluto il neo acquisto più gradito al tecnico Pirlo - ha accusato un risentimento ai muscoli posteriori della coscia sinistra e sarà costretto a restare ai box almeno una decina di giorni. Nei prossimi giorni gli accertamenti medici: salterà di sicuro la gara di oggi in Coppa Italia col Sudtirol (ore 18) a Marassi e la gara di sabato con la Ternana nella prima di serie B. Un problema in più per i blucerchiati che già devono fare i conti con l'indisponibilità di Matteo Ricci, altro ex giocatore del Karagumruk fortemente voluto da Pirlo e con una squadra ancora incompleta sul mercato.