Pirlo, conferenza Ternana-Sampdoria: "Strada lunga, non regaliamo sogni"

La Sampdoria è pronta a scendere in campo per la seconda partita ufficiale della stagione. La squadra allenata da Pirlo, dopo aver superato il Sudtirol in Coppa Italia , affronterà la Ternana per la prima giornata della Serie B: in campo sabato 19 agosto alle 20.45 al Libero Liberati.

Un mercato oculato, fatto con una spesa ridotta ma con l'arrivo di alcune pedine importanti come Borini, Barreca o lo stesso Ricci in mezzo al campo. Non solo esperienza perché la formazione blucerchiata si è rinforzata anche con i giovani: Stankovic dall'Inter, Ghilardi dal Verona, Pedrola dal Barcellona e Panada dall'Atalanta e l'imminente arrivo di Esposito sempre dai nerazzurri. Poco più di 24 ore e per la Sampdoria sarà esordio stagione in cadettera e a tal proposito Pirlo è intervenuto in conferenza stampa.

Ternana-Sampdoria, conferenza Pirlo

Andrea Pirlo ha parlato alla vigilia della sfida contro la Ternana: "Inizia il campionato, ne abbiamo già avuto un assaggio lunedì. Incontreremo squadre di categoria, la Serie B è difficile perché c’è un livello alto. Sappiamo cosa ci aspetterà, domani affrontiamo una squadra in costruzione e dobbiamo essere pronti. Conosco Lucarelli, abbiamo giocato insieme in Nazionale. Ha fatto molto bene negli ultimi anni, la Ternana sarà aggressiva e vorrà fare bene. Giocare in casa o trasferta non ci cambia, dovremo sempre avere la stessa mentalità. Tutto dipenderà da noi".Sul modo di giocare della squadra ha detto: "La costruzione dal basso è un valore aggiunto per avere il comando del gioco. Abbiamo avuto grande padronanza della partita contro il Sudtirol, è il mio credo e insisteremo su questo. Gli interpreti sono questi, sono contento della mia squadra perché i calciatori stanno reagendo bene. Ci vorrà tempo, ma sono soddisfatto".

Due parole sui singoli: "Borini non ha niente di grave, gli servirà qualche giorno e non vogliamo rischiarlo perché siamo all’inizio della stagione. Riprenderà la settimana prossima con la squadra". Sul portiere titolare: "Domani giocherà Stankovic. Si è allenato bene, ha capito come giochiamo e ha voglia di crescere. Avrà l’opportunità di crescere". In chiusura sui tifosi: "Non possiamo raccontare favole. Siamo in costruzione, la strada e lunga e ci sono squadre più attrezzate di noi al momento. I tifosi devono avere fiducia in noi, per far sì che si faccia un campionato da protagonista. Insieme siamo più forti. Ma non regaliamo sogni".