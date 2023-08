Pereyra alla Samp: no, non è un sogno. Maxi offerta per convincerlo

GENOVA - La Sampdoria chiude per Facundo Gonzalez e Petar Stojanovic , aspettando Roberto Pereyra . Sono ore caldissime per il mercato dei blucerchiati che stanno completando la rivoluzione della squadra.

Due nuovi difensori alla corte di Pirlo in attesa di quello che potrebbe essere il grande colpo a sorpresa per la squadra di Pirlo. Facundo Gonzalez da ieri è a Genova e ha già iniziato le visite mediche: l’uruguayano di 20 anni - che ha vinto i Mondiali Under 20 nella finale contro l’Italia - arriva in prestito dalla Juventus che lo ha prelevato dal Valencia. Un profilo molto interessante che avrà l’opportunità di crescere nel campionato di Serie B e in una piazza pesante come quella genovese.

Gonzalez da Pirlo per valorizzarsi

I bianconeri si affidano alle mani di Pirlo per la valorizzazione di un giocatore che può ritagliarsi uno spazio importante in questa Samp. Altra operazione che i blucerchiati hanno chiuso in queste ore lo scambio di prestiti con l’Empoli che porta Bereszynski in Toscana e che trasferisce a Bogliasco l’esterno destro sloveno Petar Stojanovic, 27 anni, che potrà avere un ruolo significativo nella squadra di Pirlo anche perché Depaoli (ieri ufficializzato il rinnovo sino al 2028) è stato utilizzato come esterno d’attacco – con tanto di gol – nella vittoria di sabato a Terni. Ma l’appetito viene mangiando per la Samp. Se per il ritorno di Gian Marco Ferrari dal Sassuolo si aspetteranno probabilmente gli ultimi giorni di mercato, un’operazione che sfugge ai parametri degli indici di liquidità è quella che può portare clamorosamente a Genova Roberto Pereyra.