Pirlo, conferenza Sampdoria-Pisa: dall'ossessione al bomber in arrivo

Al via la seconda giornata del campionato di Serie B . Dopo il successo nel primo turno contro la Ternana , la Sampdoria di Andrea Pirlo cercherà il bis nella prima sfida casalinga. Domani appuntamento in quel di Marassi alle ore 20.30.

Ad affrontare i blucerchiati ci sarà il Pisa di Alberto Aquilani, che scenderà in campo per la prima volta, essendo stato rinviato il primo match contro il Lecco in attesa delle decisioni del Consiglio di Stato.

Sampdoria-Pisa, le parole di Pirlo

Questo pomeriggio Pirlo ha presentato l'incontro in conferenza stampa: "Sarà una gara importante, la prima davanti ai nostri tifosi. Affrontiamo una bella squadra, conosco Aquilani e il percorso fatto sulla panchina della Fiorentina Primavera: c'è un modo di giocare simile. Noi abbiamo iniziato con una vittoria, è importante dare continuità, sicuramente dobbiamo migliorare: siamo solo all'inizio, ma sono contento. Il gruppo? C'era voglia di rivalsa dopo la passata stagione. Ce lo siamo detti: se vogliamo fare qualcosa di speciale, c'è bisogno di tutti. C’è voglia di vincere, anche perché vincere aiuta a vincere, aumenta l'autostima. Questa deve essere un’ossessione che dobbiamo avere. Borini e Ricci sono a disposizione, ok anche Murru e Depaoli. Esposito ha un problemino, per Lemina aspettiamo il transfer. Coda? C'è una trattativa, ma per ora non è qui e non so se arriverà. Ho due attaccanti in rosa che si sono allenati bene e meritano rispetto, preferisco parlare di loro".