Diretta Sampdoria-Pisa ore 20.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Serie B è pronta a tornare in campo per la seconda giornata di campionato e al Ferraris sarà Sampdoria contro Pisa. Pirlo battezza Aquilani perché per i nerazzurri sarà l'esordio in cadetteria dopo aver saltato la prima sfida di campionato contro il Lecco, con i lombardi in attesa della sentenza del Collegio di Stato per capire se saranno confermati nella categoria o meno.

Buona la prima, invece, per i blucerchiati che a Terni si sono imposti con il risultato di 2 a 1 contro la formazione allenata da Lucarelli. Tanto entusiasmo a Genova per la prima in casa dei ragazzi di Pirlo curiosi di vedere all'opera e da vicino i nuovi arrivati in attesa di completare l'organico. C'è tanta curiosa anche per il nuovo Pisa di Aquilani, alla prima esperienza tra i pro dopo gli anni con la Primavera della Fiorentina.

Sampdoria-Pisa, dove vederla

Questa sera in campo alle ore 20:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova la sfida tra Sampdoria e Pisa che sarà possibile vedere sulla piattaforma di Sky al canale 251 oppure sull'app dedicata. In alternativa sarà visibile anche su Dazn e Now comprese le rispettive app, scaricabili per pc, tablet e smartphone. Inoltre si potrà seguire l'evento sul sito Tuttosport.com.

Sampdoria-Pisa, le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ferrari, Murru, Giordano; Askildsen, Yepes, Verre; De Paoli, La Gumina, Pedrola. All. Pirlo

Pisa (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Marin, Veloso; Arena, Tramoni M., D'Alessandro; Moreo. All. Aquilani