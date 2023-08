Pirlo: "Sampdoria, passo indietro. Mercato? Si può sempre migliorare"

Pirlo: "Ho rincuorato Stankovic. Cosa deve capire Pedrola"

Pirlo ha proseguito: "Ho rincuorato Stankovic perchè sono cose che capitano. Non deve abbassare la testa perchè è giovane, capiteranno altre volte ma l'importante è che reagisca. Ricci e Borini sono giocatori di esperienza, hanno nel loro curriculum partite importanti, serviranno per la crescita della squadra". Sul mercato: "Si può sempre migliorare, qualsiasi squadra può farlo, ma ora parliamo dei giocatori che abbiamo". In merito alle perdite di tempo del Pisa il tecnico ha dichiarato: "È normale. Fa caldo, sono giocatori esperti. Le perdite di tempo ci sono sempre state, non possiamo attaccarci a questo". Infine, Pirlo chiude con un pensiero su Pedrola: "È un giocatore di grande qualità che ti punta sempre e fa qualcosa di importante. Deve capire che si gioca con i compagni, a volte tiene troppo il pallone ma ha grandi margini di miglioramento".