Samp, Pirlo e il mercato: "Manca un attaccante, non vedo l'ora finisca"

Pirlo ha spiegato: "Per fortuna si gioca subito, abbiamo avuto poco tempo per pensare alla sconfitta. Il Venezia è tra le favorite per tornare in Serie A. Gli indisponibili? Benedetti , Barreca ed Esposito. Borini e Ricci stanno bene e sono a disposizione".

L'allenatore dei blucerchiati ha presentato in conferenza stampa la gara casalinga con il Venezia in programma domani 30 agosto alle 20:30.

Pirlo sul mercato della Sampdoria

Poi uno sfogo sul calciomercato: "La voglia che finisca è tanta, non è semplice per gli allenatori vedere giocatori che vanno e vengono. Abbiamo iniziato il lavoro da più di un mese, poi arrivano altri che vanno rimessi in carreggiata e si fanno alcuni passi indietro per poterli mettere a livello degli altri. Il transfer di Lemina è arrivato: vedremo se schierarlo a partita in corso".

Il mercato in entrata: "Deve ancora arrivare un attacante. Sono soddisfatto e ansioso di avere un quadro definitivo su chi c'è e chi resta. L pressione? Giusto che ci sia in piazze così blasonate, ma amo avere la pressione altrimenti non ci sarebbe stimolo per lavorare. vincere o perdere in un contesto piatto cambia poco".