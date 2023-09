Pirlo: “Sampdoria impaurita alla prima difficoltà, voltiamo pagina”

La Sampdoria di Andrea Pirlo non ingrana. I blucerchiati hanno rimediato la terza sconfitta in Serie B in casa contro il Cittadella , che a Marassi si è imposto con il risultato di 2-1 .

Al termine della sfida il tecnico ex Juventus si è presentato ai microfoni per commentare la prestazione della sua squadra: "Facciamo fatica, soprattutto quando giochiamo in casa ci sono ancora un po' di scorie dell'anno passato. Alla prima difficoltà abbiamo paura e non riusciamo a mantenere attenzione e lucidità. Dopo il vantaggio ci siamo fatti riprendere subito, la pressione si sente. Una squadra giovane dovrebbe avere un altro spirito. Dobbiamo fare molto di più, perchè quello che stiamo facendo fino a questo momento non basta".

Pirlo: "Bisogna voltare pagina"

Pirlo ha proseguito: "Giocare con questa maglia in questo stadio non è facile. Per molti è la prima esperienza da professionista, dobbiamo fargli capire che nelle difficoltà non bisogna abbassare la testa ma avere il carattere per giocare a questi livelli. Abbiamo il tempo per poter lavorare ma il tempo corre veloce e dobbiamo sbrigarci" per poi concludere: "Cerchiamo di dare ai giocatori tutti gli strumenti possibili per farli crescere e fargli capire che le partite in Serie B sono tutte difficili. Se non si mette intensità si fa fatica a vincere. Bisogna voltare pagina e cambiare atteggiamento perchè altrimenti diventa difficile giocare davanti ad un tifo che merita di vedere qualche vittoria".