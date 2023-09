Sampdoria, Pirlo: "Classifica brutta, c'è solo un modo per venirne fuori"

Sampdoria-Catanzato, le dichiarazioni di Pirlo

Queste le dichiarazioni rilasciate da Pirlo: "La squadra è delusa per il ko col Como, abbiamo lavorato sull'aspetto mentale e su quello che non ci è riuscito in campo. Vedere la Sampdoria in quella zona di classifica stona, dispiace questo momento ma tutti crediamo nella squadra. Siamo consci dell'importanza che ha questa maglia, bisogna lavorare sugli errori commessi. Sapevamo non sarebbe stato un percorso semplice, ma dovremo uscirne a petto in fuori e testa alta. Non dobbiamo avere paura, il campionato è difficile ma se pensiamo negativo non andiamo avanti. Ora c'è bisogno di punti e dobbiamo ottenerli facendo venir fuori le prestazioni".