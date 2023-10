Pirlo: “Settimana tesa, la Samp è unita e basta una vittoria per svoltare"

Andrea Pirlo ha incassato la fiducia di Legrottaglie e della Sampdoria , ma ad Ascoli i blucerchiati penultimi in Serie B non possono davvero più sbagliare.

L'allenatore della Doria alla vigilia della partita in programma domani 7 ottobre alle 16:15 ha commentato: "Stiamo lavorando su qualsiasi cosa, sugli errori che facciamo in partita. Purtroppo non è una questione di squadra, ma son sempre stati errori individuali che ci hanno portato a prendere gol".

Ascoli-Sampdoria, Pirlo: "Finora puniti da errori individuali"

Pirlo ha poi aggiunto volgendo lo sguardo al match con l'Ascoli: "Continuano a lavorare affinché questo non capiti più. L’obiettivo è quello di giocare in casa e in trasferta con la stessa determinazione e la stessa voglia. Quella che ci siamo messi alle spalle è stata una settimana con un po’ di tensione, di pressione, ma la squadra è unita, lo è da inizio ritiro e lo è tutt’ora. Stiamo lavorando bene. Il gruppo rema tutto nella stessa direzione ed è la cosa che mi rende più tranquillo. Sappiamo qual è l’obiettivo, sappiamo quali sono i problemi. Continueremo a lavorare a testa bassa finché non arrivano i risultati“.