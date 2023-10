Samp, Ibrahimovic vede Radrizzani: “Con Zlatan solo amici, Pirlo resta”

GENOVA - Niente di più che un incontro tra amici. Questa almeno è la versione ufficiale rispetto al pranzo milanese di Radrizzani con Ibrahimovic che non è certo passato inosservato negli ambienti blucerchiati. L’imprenditore e azionista di maggioranza della Samp, che sin qui nell’avventura genovese si è mosso sempre con totale riservatezza, non sarebbe nuovo a questo genere di incontri e ha molte amicizie nel mondo del calcio. La chiacchierata col fuoriclasse svedese - che a 42 anni ha appeso gli scarpini al chiodo chiudendo la carriera al Milan- non nasconde (almeno per ora) scenari clamorosi legati a una possibile collaborazione di Zlatan con la Samp. «Un cambio in panchina? No, Zlatan è un amico. Pirlo confermato? Assolutamente sì» le poche parole di Radrizzani a margine del pranzo.

Il difficile inizio della Sampdoria

Un incontro però che fa capire come l’ex patron del Leeds - in questo momento protagonista della difficile risalita della Sampdoria dopo il fallimento evitato in extremis - abbia un credito presso i big del pallone. Anche se le cose sul campo non stanno girando: il pari di Ascoli non ha cambiato una classifica che resta da retrocessione e anche la gestione Pirlo, insieme a tutto il progetto tecnico, continua a non funzionare. Intanto da Ravaglia - fresco di rinnovo sino al 2026 e portiere titolare sabato al Del Duca - arriva un messaggio: «Una partita in cui abbiamo avuto difficoltà ma in cui abbiamo dimostrato di essere tutti uniti e di non mollare. Ora il nostro obiettivo deve essere quello di sfatare il tabù Marassi. Dobbiamo accelerare il processo di crescita della squadra. Il mio ruolo? Da giovane mi dicevano che ero un giovane tra virgolette vecchio. Sto benissimo qui, non volevo terminare il mio percorso con una retrocessione. Voglio dare il mio contributo per aiutare la Samp in campo e fuori».