Sampdoria, Pirlo sul blitz di Manfredi: “Presenza della società? Penso che…”

La Sampdoria vive un brutto momento. I blucerchiati non trovano la vittoria dalla prima giornata contro la Ternana e occupano il penultimo posto in panchina. Nonostante questo, la dirigenza ha confermato Pirlo in panchina, in attesa di una svolta . L'allenatore ha presentato la prossima sfida con il Cosenza in conferenza stampa.

Sampdoria-Cosenza, le dichiarazioni di Pirlo

Queste le dichiarazioni dell'allenatore dei blucerchiati: "Pedrola si è allenato con la squadra, altri li abbiamo persi come Stojanovic e Murru. Il primo in Nazionale e il secondo in settimana, anche se aveva già subito un problemino dopo la gara di Ascoli. Sono giocatori importanti che ci potevano servire, ma ne abbiamo altri che possono giocare. Paura del Marassi? Non dobbiamo aver timore di giocare in questo stadio. Deve essere un'arma in più per noi. I tifosi dobbiamo portarli dalla nostra parte con i risultati. Siamo sereni, vogliamo tornare a giocare. Abbiamo buone sensazioni, speriamo di riproporle domani. Sono sereno perché ho visto i ragazzi con grande voglia di ribaltare questa situazione, questo mi fa stare più tranquillo". Poi un retroscena: "Siamo riusciti a sistemare un'area vicino al centro sportivo per colazioni e pranzi. Così abbiamo più sotto controllo alimentazione, cosa molto importante". Sul blitz a Bogliasco del proprietario Manfredi: "Siamo contenti che sia venuto qui. Ci piace quando i dirigenti sono a contatto con la squadra. Fanno capire che la società è presente".

Su l'ex Atalanta Conti: "Ha iniziato ad allenarsi con noi, siamo contenti abbia rimesso piede in campo. Dovremo avere pazienza perché viene da problemi forti e pesanti. Non è facile riprendere l'attività agonistica, lo aspettiamo. È un giocatore importante. Ha dato segnali positivi, ha solo bisogno di allenarsi con una certa regolarità". Sul nodo portiere: "Tornerà a giocare Stankovic. Lo avevo messo già in preventivo dopo la presenza di Ravaglia ad Ascoli".