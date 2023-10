Pirlo: "Samp gruppo unito, ora voglio i gol del centrocampo"

Pirlo sul Sudtirol : "Sono molto bravi a difendere e ripartire. Hanno giocatori interessanti e di gamba. Abbiamo lavorato sulle cose che potrebbero succedere durante la gara. Sembra una squadra che ti lasciare la gara in mano, ma nel secondo tempo escono dalla distanza. Hanno giocatori che possono cambiare la squadra in corso. È una cosa studiata per restare in partita fino alla fine. Averli già affrontati in Coppa Italia può essere un vantaggio".

Pirlo: "Non era facile riorganizzare la Samp da zero"

Pirlo e la Sampdoria condannata a vincere per issarsi dai bassifondi della classifica: "Noi siamo sempre stati tranquilli. Non è stato facile riorganizzare una società da zero, hanno dovuto sistemare un sacco di cose, ma a noi non è mai mancato niente, mai un problema. L'mportante è fare i risultati, poi le cose vanno da sole. Il gruppo c’è, è sano, non saremmo qui a migliorarci ogni giorno. Stiamo lavorando con ragazzi bravi, che si impegnano al 100 per cento, che credono nel lavoro e questo ci a stare sereni. Abbiamo dimostrazioni quotidiane anche da chi non gioca che è sempre partecipe. Il gruppo è unito".