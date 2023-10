Juve, ecco Facundo Gonzalez! Primo gol con la Sampdoria

BOLZANO - Sabato dell'undicesima giornata del campionato di Serie B che vede la Sampdoria di Andrea Pirlo impegnata sul campo del Sudtirol con il giovane bianconero Facundo Gonzalez protagonista. Il difensore classe 2003, campione del mondo U20 con l'Uruguay in prestito dalla Juventus, ha realizzato il suo 1° gol in campionato sbloccando la partita al Druso: al 53' corner calcio d'angolo battuto da Giordano, traiettoria perfetta per l'incornata vincente di Facundo che con tempestiva scelta di tempo ha beffato Poluzzi. Il difensore uruguaiano è stato acquistato dalla Juve nell'estate 2023 dal Valencia per 400 mila euro più bonus.