Pirlo, Modena-Samp con l'incubo virus: "La formazione la faccio col dottore"

Dopo il successo contro il Palermo , la Sampdoria di Andrea Pirlo va a caccia di conferme. Domani pomeriggio (ore 16:15) in trasferta contro il Modena nella tredicesima giornata di Serie B . Alla vigilia del match allo stadio "Braglia" , direttamente dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco , il tecnico dei blucerchiati ha presentato la partita nel corso della consueta conferenza stampa pre-partita.

Modena-Sampdoria, Pirlo: "Virus? Speriamo resti tutto sotto controllo"

Obiettivo continuità: "Dopo la vittoria contro il Palermo è importante per il morale e per migliorare la classifica. Affrontiamo una squadra che è in un ottimo momento e che sa quello che deve fare con una squadra, ma noi andremo a fare la nostra gara con la consapevolezza di quello che vorremmo fare. Affronteremo il Modena a viso aperto" ha esordito Pirlo.

Dopo aver parlato dell'assenza di Verre e scartato l'opzione di sostituirlo con Depaoli il tecnico della Doria si è soffermato sul virus che ha colpito la squadra in settimana: "Lo abbiamo avuto a inizio settimana, anche ieri e stamattina. Stiamo valutando col dottore il da farsi. Spero qualcuno possa rientrare e avere un po' di giocatori a disposizione. Chi lo ha avuto in settimana è disponibile, anche se non è al massimo delle forze. Dobbiamo aspettare domani. Chi ha avuto il virus? Durante la settimana lo hanno avuto Barreca, Giordano, Girelli, Facundo e Tantalocchi. Un po' di giocatori, altri sono rientrati. Speriamo che la situazione resti sotto controllo".