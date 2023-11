Sampdoria e Pirlo: i playoff non sono un'utopia

TORINO - E adesso, per la Sampdoria di Andrea Pirlo , può essere tutta un’altra storia. Da quando la società ha ottenuto l’omologa al piano di ristrutturazione dell’enorme debito che affligge il club, è come se si fosse innescato un circolo virtuoso per tutta la piazza blucerchiata. Che dopo i spaventosi risultati d’inizio campionato (4 ko nelle prime 4 uscite a Marassi) adesso sembra proprio aver svoltato verso tutt’altra stagione. Nelle ultime 5 gare, la SamPirlo ha messo insieme 10 dei 13 punti totali. Con un passo simile, da due punti a partita di media, si fa ancora in tempo ad acciuffare i playoff, che oggi distano sei punti (ma sul campo sarebbero quattro, vista la penalizzazione di due punti con cui i blucerchiati hanno iniziato la stagione). Parlare di A, ci sembra fuori luogo. Sia perché la zona promozione diretta dista 14 punti (cioé dal Venezia secondo). Sia perché comunque, ci sono più di tre squadre che appaiono più attrezzate dei blucerchiati per la massima serie. Tuttavia, centrare i playoff, anche in extremis, vorrebbe dire, fra le altre cose, fornire ai tanti giovani in organico un’occasione per un’esperienza molto formativa, utile pure per la prossima annata, quando le premesse stagionali magari saranno diverse.

Anche se, una Sampdoria che si qualificasse per i playoff, pur partendo da sfavorita non sarebbe mai la squadra meno quotata per il successo. Come accadde nella precedente annata di B dei blucerchiati, stagione 2011-12: con Beppe Iachini in panchina, il Doria all’ultimo respiro acciuffò il 6° posto, l’ultimo buono per disputare i playoff di allora (adesso basta l’ottavo), li vinse e tornò in A dopo una sola stagione di B. Nell’attesa però, meglio frenare i sogni. Ad oggi, la priorità per Pirlo deve essere la messa in sicurezza della stagione sportiva che va di pari passo con quella della società. Perché una Samp che vince, diventa anche più appetibile per un possibile investitore. Che se entrasse in società prima del mercato di gennaio, darebbe la possibilità di operare alla sessione di riparazione con obiettivi importanti. Tuttavia, oggi la classifica dice che la zona playout, lasciata dopo le ultime due vittorie di fila, dista solo un punto e prima di volare alti con la fantasia è meglio restare sul pezzo e mettere altro fieno in cascina.

iniziare dalla ripresa, quando nell’anticipo di venerdì 24 novembre a Marassi sarà di scena lo Spezia. Derby ligure thrilling, con gli aquilotti appena passati sotto la guida di Luca D’Angelo, già “guru” del Pisa. Partita da prendere con le pinze: dopo la sosta il rendimento di ogni squadra è sempre un’incognita e bisognerà fare molta attenzione a questo Spezia che oggi sarebbe retrocesso ma che se vincesse a Marassi acciufferebbe in classifica i blucerchiati. Però, quel che s’è visto nelle ultime uscite della SamPirlo, lascia ben sperare. C’è stata una crescita collettiva, certo. Ma quelli che più si stanno imponendo sono due mediani di lotta come Kasami e Ronaldo Vieira: da quando girano loro, i blucerchiati hanno tutt’altra consistenza in mezzo. Kasami aveva bisogno di tempo: giunto a stagione iniziata dagli svincolati, doveva mettersi atleticamente in pari coi compagni. Ronaldo Vieira è da anni uno dei giocatori più discussi della Samp. Nelle ultime gare non ha sbagliato un pallone e in generale sembra esaltarsi nella mischia tipicamente agonistica della B. E aggiungiamoci altri due fattori decisivi: Stankovic, dopo le sanguinose papere iniziali, adesso è fra i più forti portieri della B e inoltre è imminente il ritorno del catalano Pedrola, il baby prodigio giunto dal Barcellona, l’unico raggio di sole quando le cose non giravano. Curioso però, che la squadra abbia svoltato in sua assenza. Dunque, oltre a Pedrola c’è di più e la SamPirlo ha le carte in regola per dimostrarlo.