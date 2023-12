Pirlo e Brescia-Samp: "Mi sarebbe piaciuto andare in panchina. È dal 2011..."

Brescia-Sampdoria è e sarà la gara speciale di Andrea Pirlo. Con la maglia delle rondinelle è cresciuto e ha esordito in Serie A da calciatore, mentre ora da allenatore dei blucerchiati è pronto a tornarci da avversario. A causa della squalifica, però, non potrà essere in campo per dare le sue indicazioni alla Sampdoria, ma osserverà i suoi ragazzi dalla tribuna del Rigamonti. "Torno nella mia città dopo tanti anni. L'ultima volta fu col Milan nel 2011. Mi sarebbe piaciuto andare in panchina, ma ora tutto viene messo da parte ma tornare a Brescia è sempre un piacere" ha detto il tecnico in conferenza alla vigilia della gara.