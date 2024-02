Pirlo, la Samp e il mercato degli svincolati: "Può capitare l'occasione"

Tra campo e mercato. Andrea Pirlo ha parlato alla vigilia di Sampdoria-Modena, valida per la ventitreesima giornata di Serie B. Si riparte dalla vittoria (2-1) a Cittadella: "Si cerca continuità ed è il momento di fare risultati. Le squadre dietro hanno fatto più punti di chi li precedeva. Se sbagli partita rischi di tornare in fondo. Abbiamo fatto un ottimo risultato a Cittadella. Il Modena è una squadra che gioca, ha sempre fatto le partite. Ha cambiato schieramento, domani vedremo un modulo diverso. Anche per noi sarà una partita diversa rispetto alla gara di Cittadella".