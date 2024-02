Sampdoria, Marco Lanna saluta: dimissioni ufficiali da presidente

Scossone in casa Sampdoria. Stavolta non riguarda il campo, dove i blucerchiati sono reduci dal pareggio per 2-2 con il Modena, bensì l'ambito dirigenziale e societario. Il club, infatti, ha reso noto, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, che per sua volontà Marco Lanna lascia la Sampdoria, sia dal ruolo di presidente che da consigliere di amministrazione. Una scelta fatta già da tempo, ma che, dopo essere stata vagliata dalla società, è diventata ufficiale.