Samp, Pirlo: "Tanti infortuni come il Milan, a Mancini rispondo così..."

Sampdoria, Pirlo: "Sono sempre in bilico"

L'ex centrocampista si è espresso così sul rischio esonero: "L'allenatore è sempre in bilico. Ho sempre sentito la fiducia della società, ma sappiamo che solo i risultati ti portano a stare più tranquillo. Sono abituato fin da bambino ad essere sotto pressione, non ci penso troppo. Dipenderà da quanto facciamo in campo. Bisogna tornare a fare punti dopo una partita che è stata compromessa dopo l'espulsione di Giordano. Era una partita da 0-0 nel primo tempo e se fossimo rimasti in undici ci sarebbe stato un altro risultato. Non dobbiamo pensare al passato, ma alla gara di domani perché affrontiamo una squadra che sta bene. Abbiamo rivisto anche la gara dell'andata e gli errori commessi. Sono punti importanti per la classifica e per ritrovare serenità".