Disastro Samp, Piccini fuori per sbaglio e... pari. Pirlo: "Così non si può"

Le parole di Pirlo

"L’errore che mi ha fatto arrabbiare di più oggi? Ce ne sono tanti, anche la mancata comunicazione nel cambio di Piccini: lui diceva 'calma', i dottori hanno capito 'cambia', a questo livello non ci possiamo permettere questi errori, in campo e fuori, che ti costringono a mettere in campo ragazzi di 17 anni che non sono pronti per questo tipo di partite. Così non portiamo a casa una vittoria che avevamo meritato sul campo. Piccini stava bene, diceva solo 'calma' per perdere tempo", le parole del tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo in conferenza stampa al termine della partita.