Pirlo e i giovani Samp: "Sbagliano in Champions...Pensiamo a centrare i playoff"

La crescita passa anche dagli errori: parola di Andrea Pirlo . Il tecnico della Sampdoria in conferenza stampa ha parlato della prossima gara contro il Sudtirol , ma non si è sottratto anche alle domande relative all'ultima sfida col Palermo terminata 2-2, ed in particolare su qualche sbaglio difensivo commesso che è costato caro in termini di risultati.

Il discorso si sposta poi sulla prossima partita contro gli altoatesini, che si giocherà domani a Marassi: "Il Sudtirol si è sempre comportato bene contro le squadre di spessore, ancor di più fuori casa. All'andata facemmo una buona partita, alcune disattenzioni poi furono fatali. Ma ora non dobbiamo pensarci: ci sono punti pesanti in palio, dobbiamo restare lucidi ".

Assoluto protagonista del match del Barbera contro i rosanero è stato Giovanni Leoni , promettentissimo difensore di 17 anni seguito dalla Juventus. Il classe 2006 è stato autore del gol del momentaneo 0-1, ma anche parziale concausa del rigore, provocato poi da Ghilardi, che ha permesso ai siciliani di pareggiare dopo pochi minuti, con un liscio che ha dato il là all'azione rosanero. Sugli errori del pacchetto arretrato, Pirlo archivia il caso: " Li commettono in Champions League, figuriamoci se non può capitare anche ai nostri giovani. Il processo di crescita passa anche attraverso queste cose".

Sampdoria e l'obiettivo playoff

Sull'obiettivo della squadra: "L'ambiente ha entusiasmo, ci sono tante aspettative su di noi ma se non centriamo ciò che vogliamo non ci sarà nulla di cui essere felici. Mancano ancora diverse partite, e ognuna sarà fondamentale, ci sono anche tanti scontri diretti. Sesto posto? Più in alto arrivi e più hai la possibilità di giocarti le partite chiave in casa, ma l'obiettivo è centrare i playoff visto che non ci siamo ancora dentro".