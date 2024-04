Diretta Sampdoria-Como ore 16.15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Grande sfida tra leggende in Sampdoria-Como , con i blucerchiati di Pirlo ( qui la conferenza ) pronti a sfidare la squadra di Fabregas , allenatore in seconda (vice di Roberts). I padroni di casa, dopo una grande rincorsa, sono in leggero calo: solo due punti nelle ultime tre partite. Gli ospiti invece sono in lotta per il primo posto con il Parma e vengono da una striscia di cinque vittorie di fila.

Dove vedere Sampdoria-Como

Il fischio d'inizio del match tra Sampdoria e Como, sfida valida per la 35ª giornata di Serie B, è atteso per sabato 27 aprile 2024 alle 16:15 al Luigi Ferraris di Marassi. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e su Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell'abbonamento. La partita sarà visiibile anche su Dazn e NowTv in streaming.

Partita: Sampdoria-Como

Data: sabato 27 aprile 2024

Orario: 16:15

Canale TV: DAZN, Sky Sport (251)

Streaming: DAZN, NOW, Sky Go

Sampdoria-Como, le probabili formazioni

SAMPDORIA (3-4-2-1): Stankovic; Leoni, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Yepes, Darboe, Murru; Kasami, Esposito, Borini All. Pirlo.



COMO (4-4-2): Semper; Iovine, Goldaniga, Barba, Sala; Strefezza, Bellemo, Braunoder, Da Cunha; Gabrielloni, Cutrone. All. Roberts.

ARBITRO: Camplone