Una Sampdoria così non si era mai vista

Adesso per la Sampdoria viene il bello. La vittoria di Catanzaro non ha cambiato la classifica dei blucerchiati che hanno chiuso al 7° posto e dunque affronteranno il Palermo in Sicilia, venerdì al Barbera, in una sfida da vincere a ogni costo per accedere alle semifinali playoff. Avversario e ambiente complicato in una delle piazze più importanti - insieme a quella doriana - dell’intero campionato cadetto. E però la squadra di Pirlo - che considerando le ultime 10 giornate di campionato sarebbe in testa con 21 punti insieme al Como che venerdì ha festeggiato il ritorno in A - non è mai stata così bene come in questo momento, al netto dello stop di Pedrola e dopo i tanti punti (non solo i 2 di penalizzazione) lasciati per strada nel corso di una stagione vissuta sempre in salita. «Iniziano i playoff, si azzera tutto. Sono tutte finali. Si parte venerdì», è il mantra dello stesso Pirlo che tiene i suoi più che mai sulla corda. Compreso Borini, autore di una tripletta a Catanzaro. «Fabio ha fatto il suo, ha fatto quello che doveva fare. Conosciamo le sue qualità, ora sta bene dopo l’infortunio e ci darà una spinta in più», le parole del mister doriano. Oltre all’ex attaccante di Milan e Roma si sta finalmente mettendo in evidenza anche Ricci, altro giocatore fortemente voluto da Pirlo in estate dopo l’esperienza comune al Karagumruk: chissà che non sia un’altra nota significativa in questi spareggi per la Samp.