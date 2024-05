Pirlo: "Contento per la Juve. La giacca? Io me la tengo"

Palermo-Sampdoria, la conferenza di Pirlo

L'allenatore della Sampdoria ha presentato il match contro il Palermo al Barbera. Sarà una gara secca e per staccare il pass per la semifinale, i blucerchiati dovranno per forza vincere, visto il peggior posizionamento in classifica rispetto ai rosanero. Pirlo lo sa bene: "Quando arrivi a questo punto giochi per la Serie A e cercheremo in tutti i modi di poterci tornare. Tutti sognano di poterla centrare. Inizia un altro torneo che è quello più importante. Ora si azzera tutto. Il campionato diventa il passato e quando arrivi a giocarti partite secche cambia tutta la storia. Si è visto ieri nella finale di Coppa Italia con l'Atalanta che sembrava arrivasse da un momento magico e alla fine la Juventus ha vinto. E' importante interpretarla bene sapendo che puoi far gol sia all'inizio che alla fine. Sarà importante star dentro alla partita, non essere emotivi ed essere sempre lucidi. Ci vuole coraggio, serenità e sangue freddo quando si giocano queste partite. Siamo in un momento buono e ce la giocheremo serenamente cercando di vincere la partita. Mignani ha detto che la Sampdoria sarà favorita? Può dire quello che vuole. Può dire che siamo favoriti e non ci fa nessun effetto. Ce lo prendiamo, sappiamo di essere forti e sappiamo che dobbiamo solo vincere. Dobbiamo affrontare la gara con grande coraggio avendo un solo risultato. Non potremo gestirla ma abbiamo solo un obiettivo in testa".