Samp, anche Chiellini e Cherubini nel casting. Si riparte da Pirlo

La Sampdoria è ancora a caccia del suo nuovo uomo mercato ma intanto la partenza di Audero verso Como può sbloccare le trattative in entrata per i blucerchiati. La settimana alle porte sarà probabilmente decisiva per capire chi sarà il dirigente che affiancherà l'attuale ds Andrea Mancini nella costruzione della nuova squadra che sarà con ogni probabilità affidata ancora a Pirlo, sotto contratto per un altro anno. Il casting - tra incontri milanesi e contatti sempre aperti - prosegue con tanti nomi in ballo, da Angelozzi a Ribalta sino ad Accardi, Claudio Chiellini, Cherubini e Giovanni Rossi, attualmente al Sassuolo. Tra questi sinora nessuno ha rifiutato in modo definitivo ma più o meno tutti stanno valutando alternative. C'è da aspettare ancora qualche giorno per la fumata bianca: la Samp ha un po' più di tempo rispetto all'anno scorso (di questi tempi 12 mesi fa il club si trovava vicino al fallimento) ma deve arrivare a una scelta in pochi giorni.