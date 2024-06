Samp, si riparte da Accardi e Pirlo: il tesoretto cessioni e gli obiettivi

Una questione di feeling. La nuova Sampdoria è pronta a ripartire da Accardi come uomo mercato da pieni poteri e con Pirlo ancora in panchina. In verità non c'erano particolari dubbi sulla permanenza del tecnico bresciano - a cui comunque Galliani e il Monza avevano pensato in modo concreto prima di scegliere Nesta per il dopo Palladino - visto che l'ex campione del mondo è legato ai blucerchiati con un contratto fino al 2025. E pero' l'energico abbraccio con cui si è concluso il primo incontro tra Accardi e Pirlo, l'altro giorno in sede a Bogliasco, fa capire che tra i due - dopo aver parlato delle prime strategie di mercato - può perfino nascere la scintilla. Non un fatto scontato anche perché Accardi con ogni probabilità cambierà parecchio il volto della squadra e Pirlo sarà chiamato a migliorare in modo deciso il rendimento della squadra. Accardi sarà ufficializzato domani come nuovo responsabile dell'area tecnica, a stretto giro di posta verrà definito anche il ritiro di Jena in Germania.