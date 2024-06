Leoni, asta internazionale per il gioiellino di Pirlo: c'è il Tottenham

Sampdoria, le mosse di mercato

Leoni è sotto contratto fino al 2026 ma il club blucerchiato gli sta proponendo il rinnovo fino al 2027, per rafforzarsi ulteriormente di fronte a una possibile cessione. In ogni caso la volontà della Sampdoria è quella di trattenere Leoni, almeno in prestito, anche per la prossima stagione. Naturalmente c’è anche la possibilità di non cedere il giocatore facendo cassa su altri fronti (caldo il fronte Audero nel mirino di Como e Nizza) anche se va ricordato che la Samp pure in questa sessione di mercato avrà l’obbligo di rispettare il saldo attivo per poi muoversi in entrata. Dunque, prima vendere e poi comprare. Aspettando il via del ritiro per la nuova stagione - fissato da metà luglio a Jena in Germania - valigie pronte per Askildsen che ha ottenuto il via libera per allenarsi col Midtjylland e potrebbe trasferirsi in Danimarca. Tra i giocatori che l’anno scorso hanno giocato a Genova in prestito qualcuno potrebbe tornare: Ghilardi (Verona) e Sebastiano Esposito (Inter) sembrano le piste un po’ meno in salita anche se su quest’ultimo è forte l’interessamento dell’Empoli in A. E un altro attaccante, Pio Esposito, fratello di Sebastiano (pure lui di proprietà dell’Inter, l’anno scorso in prestito allo Spezia) viene seguito dai blucerchiati che sono tra i (tanti) corteggiatori anche di Tutino del Cosenza, bomber di categoria che il neo uomo mercato doriano Accardi conosce bene dai tempi di Empoli. Può interessare anche il mediano sloveno Leo Stulac, 29 anni, che può lasciare il Palermo. Intanto la Sampdoria ha speso alcune centinaia di migliaia di euro per il rinnovo e i lavori del SampCity, il negozio ufficiale in via XX Settembre a Genova, che sarà chiuso oggi e domani. Sono previste anche ulteriori chiusure.