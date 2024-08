Samp, Pirlo non si nasconde: "Vogliamo la A! Sekulov importante perché..."

Start per il campionato di Serie B. Una stagione che vedrà tante squadre ai nastri di partenza vogliose di conquistare la promozione in A. In tal senso non fa eccezione la Sampdoria di Andrea Pirlo, che domani allo Stirpe giocherà la prima partita del campionato cadetto allo Stirpe contro il Frosinone. Un esordio non semplice, ma che il tecnico blucerchiato vive con grande entusiasmo, come raccontato in conferenza stampa, complice anche la vittoria in Coppa Italia contro il Como neopromosso in Serie A: "Finalmente inizia il nostro campionato, inizia il nostro percorso: è emozionante, sappiamo a cosa andiamo incontro, qual è il nostro obiettivo. Affronteremo tutte le squadre con lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato il Como in coppa".

Samp, Pirlo e l'esordio col Frosinone Un campionato non facile ma che inizia con le idee chiare in casa Samp: "Le gare di Serie B saranno tutte difficile, ma giocandole con questa voglia potremo toglierci soddisfazioni. Partire bene ti consente di lavorare meglio, con più felicità e autostima: dovremo giocare col coltello tra i denti, anche perché tutti aspettano la Sampdoria. Sappiamo com’è il campionato: lungo, faticoso, senza partite scontate: dal 70’ in poi può succedere di tutto. Quest’anno i ragazzi sanno già cosa bisogna aspettarsi". Nuova stagione, nuovo approccio alle partite: "Abbiamo lavorato su una linea più alta, più aggressiva: magari avendo preso giocatori di esperienza è anche più facile, perché hanno già determinate letture. L’obiettivo è quello di avere una squadra più alta, più aggressiva, stare in 15-20 metri tutti insieme, restare compatti". Domani l'esordio allo Stirpe: "Il Frosinone è una squadra che prova a giocare, non prendiamo ad esempio la gara di Coppa Italia (ko per 0-3 contro il Pisa, ndr) che magari è stata una giornata un po’ particolare. Ma viene dalla Serie A, hanno giocatori di qualità. Formazione? Dubbi ce ne sono sempre, tutti meriterebbero di giocare. C’è grande competizione in tutti i reparti, diventa difficile scegliere ma credo che si andrà più o meno sull’11 visto in Coppa. Sicuramente giocherà Tutino in avanti perché Borini ha avuto il riacutizzarsi di una botta al polpaccio: niente di grave, però non è riuscito a smaltire l’ematoma".

Sekulov, mercato e obiettivo Serie A Tra i volti nuovi dei blucerchiati che Nikola Sekulov, arrivato in prestito con obbligo di riscatto dalla Juve Next Gen: "Lo conosco perché viene dal settore giovanile della Juve, l’ho seguito parecchio nella Primavera e poi sia a Cremona che nella Next Gen. Ha caratteristiche diverse rispetto agli altri attaccanti: può fare la seconda punta o giocare dietro ad una punta, ma all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di centravanti perché ha un’accelerazione importante, sa attaccare la profondità. Può, ovviamente, essere schierato anche sull’esterno: è una soluzione in più che abbiamo, può darci qualità e forza, è un giocatore importante".



Ma il mercato in casa Samp è già chiuso? "Sono contento così: magari la società lavorerà per fare qualcosa, ma sono molto soddisfatto dei calciatori a disposizione". Tante le aspettative sul club blucerchiato per la prossima stagione: "Normale essere sotto pressione, siamo alla Samp. La società ha allestito una squadra competitiva, ma lo sono anche quelle di Cremonese, Palermo, Sassuolo e tanti altri club, che hanno il nostro stesso obiettivo. Ci sono tante squadre che ambiscono alla Serie A, e noi siamo tra queste: non ci nascondiamo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA