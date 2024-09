Cosenza-Samp, Sottil: "Voglio un cambio di mentalità". Sulla formazione...

Avvio di campionato tutt'altro che semplice per la Sampdoria, che dopo il solo punto raccolto nelle prime 3 giornate ha deciso di esonerare Andrea Pirlo, sostituendolo con Andrea Sottil. L'ex tecnico dell'Udinese, al debutto sulla panchina blucerchiata, ha pareggiato per 0-0 nel match interno contro il Bari nonostante l'inferiorità numerica. Domani la sfida in casa del Cosenza, per cercare quella che sarebbe la prima vittoria sia per il tecnico che, in generale, per la squadra.